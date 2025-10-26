في تصريحات شاملة ترسم ملامح رؤية حركة حماس للمرحلة المقبلة، أعلن رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، أن الاحتلال "فشل في تحقيق أهدافه" على مدى سنتين من الحرب.

كشف الحية عن استعداد الحركة لتسليم "كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة للجنة الإدارة، بما فيها الأمن"، مؤكدا التوصل إلى توافق مع حركة فتح بشأن نشر قوات أممية لمراقبة وقف إطلاق النار، والسعي نحو انتخابات لتوحيد الصف الوطني.

كما اتهم الحية الاحتلال بارتكاب خروقات مستمرة للهدنة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع.

تأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي أنهى حربا مدمرة استمرت لعامين، وفي ظل بدء تنفيذ المراحل الأولى من "خطة ترمب".

وتوضح هذه التصريحات رؤية حركة حماس لـ"اليوم التالي" في غزة، وتفاصيل التزامها بالاتفاق، ورؤيتها للمشهد الوطني الفلسطيني الداخلي، خاصة بعد اللقاءات التي جمعت قيادة الحركة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

الالتزام بالاتفاق وإنهاء الحرب:

أكد خليل الحية أن "الرئيس ترمب قال إن الحرب انتهت، وكل يوم نسمع تصريحات أمريكية بأن الحرب انتهت"، مشددا على أن حماس "لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب".

وكشف أنه أبلغ المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر أن حماس "دعاة استقرار"، وأن "الرئيس ترمب قادر على لجم الاحتلال".

وفيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، أوضح الحية أن الحركة التزمت بالمرحلة الأولى، حيث "سلمنا 20 أسيرا للاحتلال بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار".

أما بخصوص ملف الجثامين، وهو الملف الأكثر تعقيدا حاليا، قال الحية: "سلمنا 17 من أصل 28 من جثث أسرى الاحتلال".

وأكد أن الجهود مستمرة لاستكمال الملف، مشيرا إلى أنه "سيتم دخول مناطق جديدة الأحد للبحث عن بعض جثامين أسرى الاحتلال".

وأشار إلى أن "الاحتلال تعنت بشأن العديد من أسماء الأسرى والجهود بهذا الشأن لم تنته".

رؤية "اليوم التالي" في غزة: في أهم تطور يتعلق بمستقبل إدارة القطاع، أعلن الحية عن استعداد حماس الكامل لتسليم الإدارة.

وقال: "سنسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة للجنة الإدارة، بما فيها الأمن"، مضيفا: "لا تحفظ لدينا على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع".

الحوار الوطني ودور الأمم المتحدة: على صعيد الحوار الوطني، كشف الحية عن تقدم هام، قائلا: "توافقنا مع حركة فتح على مسألة القوات الأممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار".

وأوضح: "نقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة". وأضاف أنه تم التوافق مع "كل الفصائل على أن مهمة الهيئة الأممية إعادة الإعمار في غزة".

وأكد أن الهدف النهائي هو توحيد المؤسسات الفلسطينية، قائلا: "نريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني... نحن شعب واحد ونريد سلطة وحكومة واحدة".

وشدد على أن الحركة "لن تتخذ موقفا دون الموقف الوطني المتفق عليه".

ملف نزع السلاح:

وحول ملف نزع سلاح المقاومة، وهو بند رئيسي في خطة ترمب، أوضح الحية أن الموقف "لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء والاتفاق لا يزال في بدايته".

وربط الحية السلاح بإنهاء الاحتلال، قائلا: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة".

خروقات الاحتلال وملف المساعدات: اتهم الحية الاحتلال بارتكاب خروقات مستمرة تهدد الاتفاق. وقال إن "الخروق تؤرق الناس وتعرض الاتفاق للخلل".

وشدد على أن "الموضوع الإنساني يؤرقنا والاحتلال لا يزال يعطل دخول المساعدات إلى غزة".

وأوضح أن القطاع بحاجة ماسة للمساعدات، قائلا إن "غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميا لا 600 فقط".

واتهم الاحتلال بأنه "يعطل دخول بعض المواد إلى غزة وكأننا لا نزال وسط الحرب". وأضاف: "لسنا راضين عن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة وندعو الوسطاء إلى التدخل".

اختتم الحية تصريحاته بالتأكيد على أن "الضفة الغربية تحت سطوة الاستيطان ونحن في حاجة ماسة لترتيب أوراقنا الوطنية"، مشددا على أن "قضية الأسرى وطنية بامتياز ونسعى لإنهاء معاناتهم جميعا".

وتؤكد هذه التصريحات استعداد حماس للتعاون في إطار وطني شامل، مع تحميل الاحتلال مسؤولية أي فشل للاتفاق بسبب استمرار الخروقات وعرقلة المساعدات.