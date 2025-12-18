هولندا: استمرار استقرار معدل البطالة عند 4% في نوفمبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، اليوم الخميس، استقرار معدل البطالة في البلاد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي.

واستقر معدل البطالة المعدل موسميا بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية عند 4% في أكتوبر وهي نفس النسبة التي تحققت في الشهرين السابقين.

وفي الشهر المماثل من العام الماضي بلغ معدل البطالة 3.7%.

وكان هناك 408 آلاف عاطل في نوفمبر الماضي، بانخفاض من 411 ألفا قبل شهر.

وارتفع معدل بطالة الشباب الذي يطبق على الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما، إلى 9.1% في نوفمبر من 9% في أكتوبر الماضي.