الكرملين: إعادة تركيا إس-400 لم تطرح خلال محادثات بوتين وأردوغان

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لا تعتقد أن احتمال إعادة تركيا منظومات الدفاع الجوي "إس - 400" إلى روسيا من شأنه أن ينعكس سلبا على العلاقات بين البلدين.

وأوضح بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة قد تشكل ضربة للعلاقات الروسية - التركية، أن الكرملين لا يرى في ذلك مصدر قلق، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف أن مسألة إعادة المنظومات لم تكن مطروحة خلال المحادثات الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنها لم تُدرج على جدول الأعمال.

ويأتي هذا الموقف عقب تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته وكالة "بلومبيرج"، أشارت إلى أن الرئيس التركي يبدي انفتاحا على فكرة إعادة منظومات "إس - 400" التي اشترتها أنقرة من موسكو عام 2019، في إطار مساعٍ لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكان السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن تشترط تخلي أنقرة عن تشغيل أو امتلاك منظومات "إس - 400" من أجل السماح بعودتها إلى برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية.