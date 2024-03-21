كهربا يكشف كواليس دفع غرامة الزمالك في برنامج أسرار

يحل الكابتن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضيفًا على برنامج أسرار من تقديم الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار يومي السبت والأحد المقبلين؛ للحديث عن سر دفعه غرامة لنادي الزمالك فجأة بعد المماطلة لسنوات، وأسباب صراعه مع النجم مجدي عبد الغني.

كما يكشف كهربا خلال الحلقة سر شجاره مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر التي أقيمت في السعودية، ويعلن عن حقيقة علمه بمقلب رامز جلال.



ويتحدث خلال الحلقة، عن سر "العداء بين شيكابالا وجمهور الأهلي"، وعن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من الزمالك للأهلي.

يذكر أن برنامج أسرار من تقديم الإعلامية أميرة بدر يذاع يوميا في رمضان على شاشة قناة النهار، واستضاف خلال الأيام الماضية المخرج محمد ساميّ، والنجم أحمد حسام ميدو، والنجمات لقاء الخميسي، ومها أحمد، والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسى.