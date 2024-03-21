مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء يواصل حل مشكلات المواطنين

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واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء، اليوم الخميس، جلساته المعتادة، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

جاء ذلك بحضور المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين، ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة، وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

كما يجري أيضا نظر طلبات بعض المستثمرين، والشركات العاملة، وإيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية