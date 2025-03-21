أمسية دينية في شرم الشيخ احتفالًا بالعيد القومي لجنوب سيناء

أدى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة، صلاة العشاء والتراويح في مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، وأعقبها ذلك أمسية دينية نظمتها مديرية الأوقاف احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، وتخليدًا للذكرى الـ36 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

بدأت الأمسية الدينية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ألقاها الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، واختتمت بالابتهالات والتواشيح الدينية.

وخلال الاحتفال، أهدى وزير الأوقاف درع مديرية الأوقاف إلى محافظ جنوب سيناء، بحضور الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والدينية بالمحافظة.