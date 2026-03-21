مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تعديلا يتعلق بالرياضيين المتحولين جنسيا

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت، ضد تعديل كان يرمي إلى منع الرياضيين المتحولين جنسيًا من المشاركة في المنافسات النسائية، في رفض لواحد من أولويات الرئيس دونالد ترامب الذي يضغط على الكونجرس لإقرار مشروع قانون واسع يخص الانتخابات.

وعقد أعضاء المجلس جلسة نادرة مطلع الأسبوع لمناقشة مشروع القانون الذي يضع قيودًا جديدة مشددة على تسجيل الناخبين، ويلزمهم بإبراز بطاقات هوية في مراكز الاقتراع، بهدف منع المقيمين في البلاد بشكل غير مشروع من التصويت.

وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في وقت سابق من العام الجاري، لكن ترامب طالب لاحقًا بإضافة بنود أخرى، أبرزها منع الرياضيين المتحولين من المشاركة في الأنشطة الرياضية النسائية، وحظر الاقتراع عبر البريد بشكل شبه كامل.

ومن المتوقع أن يعرقل الديمقراطيون، التشريع الأوسع نطاقًا. وأكد النواب الجمهوريون مرارًا أنهم لا يملكون الأغلبية الكافية لتجاوز إجراء "الفيليبستر" (المماطلة التشريعية) الذي يتطلب 60 صوتًا داخل مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، أو إيجاد آلية بديلة لتمرير القانون. ويسيطر الجمهوريون على 53 مقعدًا.

ورغم ذلك، أدرج الجمهوريون المشروع على جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع لمناقشته بشكل مطول، في وقت يلوح فيه ترامب بعدم التوقيع على أي قوانين أخرى قبل إقرار تشريع الانتخابات.

وقال زعيم الأغلبية في المجلس، الجمهوري جون ثون من داكوتا الجنوبية، صباح اليوم السبت، إن الجمهوريين "لم يحسموا بعد كيفية الخروج من هذه الأزمة".

وأضاف ثون: "نحن نحاول ضمان مناقشة مستفيضة"، وتسجيل موقف الجميع "بشكل أو بآخر".