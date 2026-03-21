السعودية تعلن مبادرة لدعم السفن في الخليج بالاحتياجات الأساسية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ في السعودية، السبت، عن مبادرة لتزويد السفن في المنطقة الشرقية بالوقود والمياه والغذاء.

وقالت الهيئة في بيان، إنها أطلقت مبادرة "لتسخير إمكاناتها في موانئ المنطقة الشرقية، لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السفت بشكل سريع".

وتشمل الخدمات "تزويد السفن بالمواد الغذائية والأدوية والوقود والمياه، إلى جانب خدمات تغيير الأطقم البحرية".

وتأتي هذه المبادرة، وفق البيان، "ضمن الجهود المستمرة لدعم الحركة البحرية في المنطقة، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، وتأكيد جاهزية الموانئ السعودية لتقديم الدعم في مختلف الظروف".

وتأتي المبادرة السعودية في وقت تتعرض فيه المنطقة الشرقية ومناطق أخرى بالمملكة، لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، ردا على هجمات واشنطن وتل أبيب ضد طهران.

كما تأتي المبادرة بينما أعلنت إيران في 2 مارس الجاري، تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتوعدت بمهاجمة أي سفن تحاول عبور الممر الاستراتيجي دون التنسيق معها، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل ضدها.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.