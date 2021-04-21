 مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية شمال نابلس الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية شمال نابلس الفلسطينية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 12:23 م

اقتحم مستوطنون، اليوم /الأربعاء/، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون في وقت سابق لاقتحام الموقع.

وينظم المستوطنون منذ قرابة أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء، للموقع الأثري، بحراسة من جيش الاحتلال.

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