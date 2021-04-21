أمريكا تقدم مساعدات مدنية إضافية لأفغانستان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات مدنية إضافية إلى أفغانستان، مؤكدة أن دعمها لها لن يتوقف.

وجاء في بيان عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تلقته (د.ب.أ): "لقد كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في غاية الوضوح عندما أعلن أنه في الوقت الذي ستسحب فيه الولايات المتحدة قواتها العسكرية من أفغانستان، فإن دعمنا لهذا البلد لن يتوقّف".

وذكر البيان "وكجزء من التزامنا بالاستثمار في الشعب الأفغاني ودعمه، نعمل مع الكونجرس لتوفير ما يقرب من 300 مليون دولار كمساعدة مدنية إضافية لأفغانستان في عام 2021 من كل من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وتابع البيان أن "هذه المساعدة، التي أعلنا عنها في نوفمبر 2020، خلال انعقاد مؤتمر المانحين الذي يعقد كل أربع سنوات، على أن تكون متاحة في موعد لاحق، يتم توفيرها الآن لإثبات دعمنا الدائم للشعب الأفغاني".

وأوضح البيان أن "هذا التمويل سيهدف إلى الحفاظ على مكاسب السنوات العشرين الماضية والبناء عليها من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية للمواطنين الأفغان، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الفساد وتجارة المخدرات، وتحسين تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم تمكين المرأة، وتعزيز آليات حل النزاعات، ودعم المجتمع المدني الأفغاني ووسائل الإعلام المستقلة".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة في سحب قواتنا، سنستخدم مساعدتنا المدنية والاقتصادية لدفع سلام عادل ودائم لأفغانستان ومستقبل أكثر إشراقًا للشعب الأفغاني".