عضو بـ«الصيادلة» يطالب وزارة الصحة بحل أزمة تكليف دفعتي 2018 و2019

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب ثروت حجاج عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة - المفروض عليها الحراسة القضائية-، بضرورة حل أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2018 و2019، مشيرا إلى أن وزارة الصحة كلفت فقط ثلث الدفعتين من الذين تقدموا للتكليف.

وأضاف حجاج لـ "الشروق"، أن وزارة الصحة أعلنت نتيجة التكليف باختيار البعض وترك البعض الآخر دون معرفة حتي المعايير التي تم على أساسها الإختيار أو الاستبعاد.

وأشار إلى أن نقابة الصيادلة تقع تحت الحراسة القضائية فى الوقت الحالي وهناك قضايا ينظرها القضاء للمطالبة بفض الحراسة لعودة النقابة مرة أخرى حتى تطالب بحق الصيادلة.