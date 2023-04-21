الرئيس السيسي يصافح ويداعب أطفالا أدّوا معه صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي

أدّى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وبعد أدائه الصلاة والاستماع لخطبة العيد، حرص الرئيس السيسي على مداعبة ومصافحة الأطفال الذين جاوروه في الصف الأول.

ووصل الرئيس السيسي، لمسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة العيد، وكان في استقبال الرئيس فور وصوله، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وشوهد عدد من الأطفال وهم يجلسون بجانب الرئيس السيسي، في طليعة الصفوف لأداء الصلاة.

وكان الرئيس السيسي، قد تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة، بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.