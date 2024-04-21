محافظ قنا يزور مصابي غزة في المستشفيات الجامعية بالمحافظة

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، مصابي قطاع غزة بالمستشفيات الجامعية، والبالغ عددهم 24 حالة، و38 مرافقًا؛ وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لهم، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة، كل من الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود عبد العال نائب مدير مستشفى الطوارئ (المرزوقي).

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره للفتة الإنسانية للرئيس السيسي، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم.

واطمأن محافظ قنا؛ على تقديم كل أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات، كما تابع الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفيات أثناء تلقيهم العلاج، وحرص على تبادل الحوار معهم والوقوف على الوضع الصحي لهم.

ووجه بتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، وكل احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة بالشكل الذي يضمن سرعة التماثل للشفاء العاجل.

كما تفقد محافظ قنا، أماكن الإقامة والإعاشة لمرافقيهم البالغ عددهم 38 مرافقًا، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة والاقامة المناسبة لهم.

فيما قدم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي؛ لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا.