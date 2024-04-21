قصور الثقافة تطلق ملتقى «النخيل في التراث والمأثور الشعبي» بالوادي الجديد

شهدت جامعة الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي"، بالتعاون مع الجامعة، ويستمر الملتقى حتى الثلاثاء 23 أبريل، ويأتي تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للتراث.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني نتاج الورش الحرفية والتراثية المختلفة، من الفخار والخوص واللوحات الرسم بالرمل.

أعقب ذلك فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ جامعة الوادى الجديد والتطورات الحديثة التى شهدتها الجامعة منذ إنشائها حتى الآن.

وفي بداية كلمته، أوضح الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فكرة الملتقى لم تكن وليدة اليوم ولكن تم العمل عليها منذ فترة طويلة بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة وأطلس المأثورات الشعبية، موضحا دور جامعة الوادي الجديد في التعاون المستمر مع وزارة الثقافة في تنفيذ الفعاليات والأنشطة التى تقام بالمحافظة، كما أكد على حرص جميع عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة الإيجابية والتفاعل المستمر مع الأنشطة الثقافية، ثم تحدث عن دور الجامعة في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

ومن جهتها نقلت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث تحيات رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للحضور وقدمت له الشكر على الداعم الدائم للفعاليات والأنشطة التى تم من خلال الإدارة، كما عبرت "موسى" عن سعادتها بإقامة هذا الملتقى على أرض محافظة الوادي الجديد، وأوضحت أن الملتقى له خصوصية خاصة ويساهم في الرابط بين التراث والاقتصاد، وتمنت بأن يطرح الملتقى أفكارا ومشروعات جديدة تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ورحبت الدكتورة الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية بالحضور، ووجهت الشكر إلى الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد على رئاسته للمتلقى، وعلى استضاف الجامعة للفعاليات، كما قدمت الشكر للدكتورة حنان موسى لدعمهما الدائم للإدارة، ثم قامت بتوضيح الدور الذى تقوم به إدارة أطلس المأثورات الشعبية بالهيئة، موضحة أسباب اختيار النخلة كنعصر أساس متربطة بالتراث.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور رضا حسنين عميد كلية العلوم، الدكتور أحمد فاروق عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد حسن عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، ابتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، حنان حسن مدير عام قياس الرأى ونخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين والدارسين للتراث وطلاب جامعة الوادي الجديد.

ويقام الملتقى برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وأمانة د. الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، وينظم الملتقى من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد.

ويعد الملتقى تجربة ثرية للاطلاع على إبداعات الثقافة الشعبية، والتعرف على المفردات الثقافية التي توضح الارتباط بالجذور وتؤكد الهوية المصرية، وذلك من خلال مشروع أطلس المأثورات الشعبية المختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه، وقد تم اختيار محافظة الوادي الجديد لإقامة الملتقى هذا العام نظرا لروافدها الحضارية المتنوعة التي تجعلها واحدة من أبرز المحافظات الحدودية المصرية التي توليها وزارة الثقافة اهتماما ملحوظا، وذلك من خلال برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبنائها في الآونة الأخيرة.