العاهل الأردني يدعو إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، منبها إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله، اليوم، من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله التطورات الراهنة.

وحذر الملك الأردني، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الملك ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.