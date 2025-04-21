توافد أبناء الطائفة الكاثوليكية في بريطانيا إلى الكنائس بعد وفاة الزعيم الروحي للكاثوليك رئيس دولة الفاتيكان البابا فرنسيس.

وعقب إعلان وفاته الاثنين، فتحت الكنائس الكاثوليكية أبوابها لتقديم التعازي بوفاة بابا الفاتيكان.

ففي العاصمة لندن، توجّه مسيحيون إلى الكنائس، وفي مقدمتها كاتدرائية ويستمنستر، التي تعد المركز الرئيسي للكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز، حيث أشعلوا الشموع وصلوا من أجل البابا فرنسيس.

وأُقيمت القداديس في الكنائس الكاثوليكية عند الظهيرة ورفعت خلالها صور البابا فرنسيس.

وتم إنزال علم الفاتيكان المعلق خارج كاتدرائية وستمنستر إلى نصف السارية.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة أن الأعلام البريطانية على المباني الحكومية سيتم إنزالها لنصف السارية حتى الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء حدادا على بابا الفاتيكان.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الفاتيكان، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، بعد تدهور في صحته منذ 18 فبراير الماضي.