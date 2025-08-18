المبعوث الأمريكي توم باراك يبحث وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل بعد التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان توم باراك، اليوم الاثنين، إن فريقه سيبحث وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل، بعد أن أيدت بيروت خطة تدعمها الولايات المتحدة، لنزع سلاح حزب الله.

وأضاف باراك عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزف عون، أن واشنطن ستسعى للحصول على مقترح اقتصادي لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب، بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية بين الولايات المتحدة ولبنان.

ومن المقرر أن يلتقي باراك برئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عادة ما يتفاوض مع واشنطن بالنيابة عن حزب الله.

وقال باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا: "أعتقد أن الحكومة اللبنانية قد قامت بدورها. لقد اتخذت الخطوة الأولى. ما نحتاجه الآن هو أن تلتزم إسرائيل بهذه المصافحة المتساوية".