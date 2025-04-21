تحدث الفنان كريم فهمي عن أهم صفات الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعن الصداقة الشديدة التي تربطه بها واصفاً إياها بالكاريزما التي تسير على الارض وأنها نسخة استثنائية لن تتكرر.



وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "عن أهم صفاتها والتي وصفها بالجدعة والست ب100 راجل، قائلاً: "صاحبة صاحبها هي كل حاجة وعكسها طفلة وشخصيتها قوية عنيدة جدا بس عندها يتحب هي شخصية استثنائية ملهاش نسخة".

وعن أصعب صفاتها قال: طفلة فلازم نعرف أننا بنعامل طفلة في كثير من الأحيان كل شيء وعكسه عيوبها هي مميزاتها ومميزاتها هي عيوبها لازم أكون حكيم معها طول الوقت لأنها طفلة لكن طفلة لذيذة وبشخصية قوية".

وفاجأ كريم فهمي الجمهور بكشفه عن إصابته – هو وياسمين عبد العزيز – باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، قائلاً: "أنا وهي عندنا ADHD، وده بيظهر مثلًا إننا ممكن نكون بنتكلم في حاجة مهمة جدًا وفجأة تلاقيها راحت في موضوع تاني خالص... لازم ترجّعها تاني للموضوع، ياسمين طفلة فعلًا".

وأضاف: "أنا اكتشفت إني عندي ADHD بالصدفة لما بنتي كانت بتعاني من قلة تركيز، رحت أطمن عليها عند دكتورة، فقالتلي: على فكرة حضرتك كمان عندك ADHD".

واسترجع ذكرياته خلال الدراسة وقال: "لما الدكتورة فاجئتني بالتشخيص رجعت فلاش باك فاكر وأنا صغير كنت قاعد في الفصل والمدرس بيشرح، بحس كأن ستارة نزلت قدامي... ماكنتش بركز، زي جملة هو ذكي لو ركز".

وعن تأثير هذا الاضطراب على حياته، قال كريم: "التركيز بيكون قوي جدًا في اللي بنحبه بس... لو حاجة مش حاببها، خلاص تركيزي بيطير، لكن لما أحب حاجة بعملها بأقصى طاقة".

وعن مستواه الدراسي قال: "في الثانوي العام كنت شاطر علشان أدخل طب الأسنان كنت طالب طب ومسالم جدا في المدرسة كنت شقي بطيبة، أما أحمد شقيقي فكان شقي زيي بس شقاوته تعمل بلاوي كنت أشقى منه بس شقاوته تعمل بلاوي".