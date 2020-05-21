غرفة المنيا التجارية ترصد مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

قال أحمد راضي مخلوف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة المنيا التجارية، إن الغرفة تبرعت بمليون جنيه لمديرية الصحة بالمنيا، ومحافظة المنيا والعمالة غير المنتظمة ومديرية التموين بالمحافظة.

وأضاف راضي، أن الغرفة التجارية بالمنيا أيضًا أجرت عمليات تعقيم وتطيهر للمحلات التجارية والشوارع، وكذلك توزيع كمامات ومطهرات للمتعاملين بالغرفة للحفاظ علي التجار والمتعاملين مع الغرفة التجارية، فيما طبعت الغرفة ووزعت منشورات و"بروشورات" توعية للمواطنين والتجار وأصحاب المحلات التجارية.

وأوضح أن المبلغ المرصود جاء في إطار حرص الغرفة على دورها المجتمعي في للوقوف بجانب أبناء المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا، ولكي يكون لأعضاء الغرفة دور مجتمعي للمساعدة في إنقاذ مصابي فيروس كورونا خاصة الحالات الحرجة والمتأخرة.

وأكد أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولابد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات، وكذلك تعزيز الدور المجتمعي للتجار، وأهمية التكاتف بين أبناء المجتمع من أجل العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر.

وكانت الغرفة التجارية بالمنيا أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات وإدارة الأزمات منذ بداية جائحة كورونا لمنع الاحتكار ومراقبة الأسواق تعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومدى توافر السلع التموينية والتصدي لأي محاولات للاحتكار والغش التجاري، وكذلك توعية التجار بعدم التزاحم وتوفير السلع الأساسية للمواطن.