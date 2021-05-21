نجلاء بدر تنعي سمير غانم

نعت الفنانة نجلاء بدر، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والتي قدمت معه فوازير «فطوطة» في طفولتها.

ونشرت نجلاء عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مجموعة تصور تجمعها بالراحل، وعلقت عليها: «قلبي وجعني عليك يا غالي.. يا زكريات الفرح و الضحك و الحب من غير حساب.. اللي بيروح مش بتعوض ولا بيرجع.. لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان».

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.