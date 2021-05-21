إحالة الزوجين خاطفي الطفلة «كارما» إلي جنايات المنصورة

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة المتهمين "زوجان" بخطف الطفلة "كارما أحمد محمد عمران"، 5 سنوات، في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة الجنايات بعد اتهامهما بخطف الطفلة بعد أن استغل الخاطفين دخول والدة الطفلة مرحاض عمومي وانتظار کریمتها خارجه وعقب خروجها اكتشفت عدم تواجدها، وسجلت كاميرات المراقبة في المنطقة لحظة خطف الطفلة في توك توك وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهمين وتبين أنهما رجل وسيدة من محافظة الشرقية.

وأحال كل من "هناء رشوان عبدالعزيز"، 29 سنة، ربة منزل ، ومقيمة في القنايات بمحافظة الشرقية، وزوجها المدعو "حلمي حلمي محمد عبد الرحمن"، 50 سنة، سائق توك توك، ومقيم قرية كفر المحمودية دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، في القضية رقم 3933 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر والمقيدة برقم 1030 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة لأنهما في تاريخ 21/4/2021 بدائرة قسم ميت غمر محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة لم تجاوز 18 سنة ميلادية من العمر وقت ارتكاب الواقعة.

ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بأنهما خطفا الطفلة المجني عليها " کارما احمد محمد علي علي عمران"، وكان ذلك بطريقالتحايل بأن استدرجتها المتهمة الأولى الي الدراجة البخارية (توك توك) قيادة المتهم الثاني واصطحباها إلي مسكنهما بحيث تمكنا من إبعادها عن أعين الرقباء، كما وجهت لهم النيابة العامة اتهام بأنهما عرضا حياة الطفلة المجني عليها وأمنها للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمر المحامي العام الأول بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم الثاني علي ذمة القضية.

وأكد أحمد محمد علي علي عمران، 30 سنة، المقيم بقرية كوم النور - مركز ميت غمر، أنه نمي إلي علمه قيام المتهمين بخطف ابنته الطفلة المجني عليها حال تواجدها رفقة والدتها بالطريق العام

وتوصلت تحريات المباحث لصحة ارتكاب المتهمين الواقعة وتمكنوا من ضبط المتهمين وعثر بمسكنهما علي الطفلة المجني عليها و مواجهتهما أقروا بارتكابهم للواقعة.

واعترفت المتهمة الأولي أنها هي من ظهرت في مقطع الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة، واصطحابها الطفلة المجني عليها برفقتها ومبارحة مكان الواقعة.