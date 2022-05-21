إيطاليا تسجل 26 ألفا و818 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة

سجلت إيطاليا 26 ألفا و818 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و89 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و205 آلاف و17، والوفيات إلى 165 ألفا و827.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و449 ألفا و798 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.