وزير خارجية فرنسا السابق يبدي سروره لخسارة موريسون في الانتخابات الأسترالية

أعرب وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان عن سروره بهزيمة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في الانتخابات البرلمانية الأسترالية.

وقال لودريان خلال تسليمه المنصب لخليفته كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة في باريس، إنه لا يستطيع إلا أن يقول أن هذه الهزيمة سرته كثيرا.

وأضاف لودريان إن سلوك موريسون خلال النزاع حول إلغاء صفقة الغواصات الفرنسبة إلى أستراليا، كان وحشيا وساخرا، وأنه كان مغرما بالحديث عن عامل عدم كفاءة الغواصة الفرنسية المشهور.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن فرنسا من استئناف حوار مفتوح وبناء مع أستراليا في المستقبل.

وفي عام 2021 وافقت أستراليا على بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا كجزء من اتفاق ثلاثي وألغت عقدا بقيمة 56 مليار يورو مع فرنسا كان مبرما منذ عام 2016.

وكان حزب العمال الاشتراكي الأسترالي فاز بالانتخابات العامة في أستراليا لأول مرة منذ 2013.

واعترف موريسون الذي يتولى المنصب منذ 2018 بالهزيمة اليوم السبت (بالتوقيت المحلي).

وسيحل محله أنتوني ألبانيز البالغ من العمر 59 عاما.