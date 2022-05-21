حزب العمال الأسترالي يتأهب لتولي السلطة عقب إقرار موريسون بهزيمته الانتخابية

يتأهب حزب العمال الأسترالي لتولى السلطة للمرة الأولى منذ عام 2013، حيث أطاح الناخبون بحكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المحافظة، في تحول من المرجح أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أكبر بشأن تغير المناخ وقضايا المرأة وجهود مكافحة الفساد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأقر موريسون بالهزيمة مساء السبت وهنأ أنتوني ألبانيز /59 عاما/ على فوز حزب العمال الذي كان يقترب من الحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 151 مقعدا.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن حزب العمال فاز بما لا يقل عن 72 مقعدا مقارنة بـ 54 مقعدا للائتلاف الوطني الليبرالي بزعامة موريسون.

وقال موريسون: " تحدثت لرئيس المعارضة رئيس الوزراء المقبل أنتوني ألبانيز، وهنأته على فوزه في الانتخابات".

كانت هيئة الإذاعة الأسترالية قد ذكرت أن حزب العمال سوف يتمكن على الأقل من تشكيل حكومة أقلية، ولكن قد يحصل أيضا على ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة أغلبية.