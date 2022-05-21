ضبط متهم بتصوير السيدات خلسة في «مواصلات إمبابة»

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات في إمبابة بتضررها من مستخدم صفحة عبر "تيك توك" نشر مقطع فيديو لها، بعد تصويره خلسة أثناء استقلالها إحدى سيارات الأجرة.

وبالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بإمبابة، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحوي صور السيدة.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، واستخدامه الهاتف المحمول لتصوير السيدات دون علمهن بوسائل المواصلات، ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجنى عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.