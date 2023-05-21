شوبير: حلمي طولان مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا

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كشف تقرير صحفي عن تولي حلمي طولان المسئولية الفنية لسيراميكا كليوباترا خلفًا لمعين الشعباني، الذي رحل عن تدريب الفريق لقيادة الترجي التونسي.

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" حلمي طولان مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا كل الأمنيات بالتوفيق".

وكان معين الشعباني، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، قد قرر الرحيل عن القيادة الفنية للفريق من أجل تدريب الترجي التونسي خلفًا لـ نبيل معلول، وفقًا لـ تقارير إعلامية تونسية.

ووفقًا لـ إذاعة «موازييك» التونسية، فإن الشعباني أبلغ إدارة سيراميكا كليوباترا بالرحيل عن القيادة الفنية للفريق، من أجل تدريب نادي الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره فيوتشر، يوم الأربعاء القادم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز.