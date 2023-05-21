حبس الزوج المتهم بقتل زوجته في الشرقية

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قررت نيابة منيا القمح العامة بمحافظة الشرقية، حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل زوجته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد داخل منزلهما بقرية كفر القاضي في مركز منيا القمح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "ر. ذ"، 40 سنة، تعمل مدرسة، داخل منزلها في قرية كفل القاضي بمركز منيا القمح، مقتولة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات، مقتل المجني عليها على يد زوجها "أ. ن"، 43 سنة؛ إثر خلافات زوجية ومالية بينهما.

وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت تشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث، وأمرت بحبس الزوج المتهم على ذمة التحقيق.