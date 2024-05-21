نتنياهو عن إصدار مذكرة اعتقال ضده من الجنائية الدولية: مسرحية هزلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال ضده هو وزير الدفاع يوآف جالانت سوف يلحق العار بالمحكمة ويحولها إلى مسرحية هزلية.

وتابع نتنياهو "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي العام بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة في حماس. هذا تشويه كامل للحقيقة".

وقال نتنياهو في رسالة بالفيديو نشرها على موقع "اكس" إن "القرار المشين من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا هو انتهاك أخلاقي له أبعاد تاريخية. وسيكون وصمة عار أبدية على جبين المحكمة الدولية".

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تشن حربا عادلة على حماس ووصف الحركة بأنها منظمة "إرهابية".

ووصف نتنياهو هذه الخطوة بأنها "فضيحة"، مضيفا أن "هذا لن يمنعني أو يمنعنا".

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد صرح بأنه يسعى للمطالبة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار قادة حماس لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

من جانبها، استنكرت الحركة بشدة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني".

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على بلدات جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي، تم خلاله قتل 1200 شخص واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.