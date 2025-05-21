اعتقال أكثر من 50 شخصا في حملة منسقة بين إيطاليا وألبانيا لمكافحة تهريب المخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن السلطات الإيطالية والألبانية اعتقلت 52 شخصا في عملية منسقة استهدفت تهريب الكوكايين والهيروين بين دول البلقان ومنطقة شمال أوروبا ومنطقة بوليا، جنوبي إيطاليا.

وصادرت الشرطة أصولا تقدر بملايين اليورو خلال المداهمات التي جرت صباح اليوم الأربعاء، حيث يواجه المشتبه بهم اتهامات تشمل الاتجار الدولي بالمخدرات، وغسل الأموال، وإساءة استغلال السلطة، وفقا للتقرير.

وقادت العملية شرطة مكافحة المافيا والإرهاب الإيطالية، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست). كما شارك الإنتربول في الحملة الأمنية العابرة للحدود.