تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب سان ماميس في مدينة بيلباو الإسبانية، لمتابعة مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، حيث يطمح كل فريق لتحقيق إنجاز قاري يُعيد إليه الهيبة المفقودة خلال الموسم المحلي الصعب.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة باحثًا عن إنهاء موسم باهت بلقب قاري يُعيد بعضًا من هيبة الفريق، بعدما خرج من جميع البطولات المحلية وتكبد 18 خسارة في الدوري الممتاز حتى الآن.

بينما فريق السبيرز يمني النفس بإنهاء موسم مخيب للآمال بأول لقب كبير منذ 17 عامًا، بعد أن عانى من تراجع محلي حاد جعله يحتل المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي، ويتلقى 21 هزيمة قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويلتقي الفريقين في النهائي السادس الذي يجمع بين ناديين إنجليزيين في بطولة أوروبية، في مواجهة تمثل طوق النجاة لكليهما نحو المشاركة القارية في الموسم المقبل.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي بعد إقصاء أتلتيك بيلباو الإسباني والفوز بنتيجة 7-1 بمجموع المواجهتين، فيما صعد توتنهام بعد التغلب على بودو جليمت النرويجي بمجموع 5-1 في مجموع المبارتين في نصف النهائي.

وتاريخيًا، تواجه توتنهام ومانشستر يونايتد في 198 مباراة رسمية، يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية بتحقيقه الفوز في 95 مباراة؛ بينما انتصر توتنهام في 54 مباراة وتعادلا في 49 مواجهة، ويبرز الرقم القياسي ليونايتد كدليل إضافي على قوته في اللقاءات المباشرة، مع ذلك، يُعتبر الأداء الفردي للاعبين وأداء المدربين محددًا أساسيًا لنتيجة المباراة المرتقبة.

ويعتمد مانشستر يونايتد في تشكيلته على المهاجم الموهوب راسموس هويلوند والمدير الفني روبن أموريم الذي يسعى لترك بصمة في موسمه الأول مع الفريق.

أما توتنهام، فيعتمد في قيادته الهجومية على القائد سون هيونج مين تحت إشراف المدرب أنجي بوستيكوجلو، حيث يأمل الفريقان بتقديم عرض مشرف وتحقيق لقب طال انتظاره.

بينما سيفقد السويدي ديان كولوسيفسكي، لاعب الوسط، الذي تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة كريستال بالاس، وأكد النادي أنه خضع لعملية جراحية.

وقال توتنهام، في بيان رسمي: "نؤكد تعرض ديان كولوسيفسكي لإصابة في رضفة ركبته اليمنى خلال مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس نهاية الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان: "وبعد استشارة طبية متخصصة، خضع لاعب خط الوسط لعملية جراحية، وسيبدأ مرحلة إعادة تأهيله مع طاقمنا الطبي فورا.. كلنا معك".

وأكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن فريقه يخوض الدوري الأوروبي بعقلية الفوز فقط، مشيرًا إلى أن مواجهة توتنهام هذا الموسم كانت تجربة مفيدة في التحضير للمباريات الكبرى على الساحة الأوروبية.

وفي حوار أجراه مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال أموريم: "بغض النظر عن النتيجة، فإن مواجهتنا لتوتنهام هذا الموسم تُساعدني على الاستعداد، ويمكنني من خلالها مساعدة لاعبي فريقي على قراءة التفاصيل والاستعداد بالشكل الأفضل".

وشدد أموريم على أهمية البطولة بالنسبة للجماهير والإدارة، قائلاً: "الفوز سيكون له تأثير كبير على جماهير مانشستر يونايتد، لأنهم بحاجة إلى هذا الانتصار. سيغيّرون نظرتهم للمدرب، وسيرون أننا في الطريق الصحيح، خاصة أن الفوز يعني التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".