إيطاليا: أمريكي ورفيقته تعرضا لهجوم من شباب أثناء زيارتهما إلى فينيسيا

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، أن أمريكيا ورفيقته الإسرائيلية تعرضا لهجوم من قبل مجموعة شباب أثناء زيارتهما فينيسيا.

وأوقف نحو 10 رجال يهتفون "فلسطين حرة" المرأة الإسرائيلية ومواطنا أمريكيا في الساعات الأولى من الاثنين الماضي قرب جسر ريالتو.

وذكر تقرير، أنه تم صفع الرجل الأمريكي بينما تعرضت رفيقته الإسرائيلية إلى إصابة في كاحلها بسبب قارورة زجاجية. وأطلق الشباب كلبهم على الزوجين.

وفر منفذو الهجوم، لكن سرعان ما أوقفتهم الشرطة، التي سجلت تفاصيل شخصية لعدد من المشتبه بهم. وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في الواقعة.

وأدانت سلطات مدينة فينيسيا الاعتداء، ووصفته بأنه "هجوم معاد للسامية".

وقالت إدارة المدينة في بيان: "لا بد ألا نسمح للتعصب والكراهية أن يدخلا شوارعنا".