تناول الأمير هاري الشاي مع والده الملك تشارلز، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهراً، وسط توقعات بأن تكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.

وكان آخر لقاء بين هاري، دوق ساسكس، ووالده في فبراير 2024، بعد وقت قصير من الإعلان عن خضوع الملك للعلاج من نوع لم يكشف عنه من السرطان، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأكد قصر بكنجهام أن تشارلز (76 عاماً) تناول الشاي في قصر كلارنس هاوس في العاصمة البريطانية لندن مع ابنه، أمس الأربعاء.

وسافر الأمير هاري (40 عاماً) مباشرة إلى إحدى فعاليات ألعاب "إنفيكتوس" في لندن بعد الاجتماع.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن والده، أجاب هاري قائلاً: "نعم، إنه رائع، شكراً لك".

وسافر هاري إلى بريطانيا، الاثنين، من أجل سلسلة من الارتباطات. وزار في وقت سابق الأربعاء، مركزاً بحثياً متخصصاً في علاج ضحايا الانفجارات.