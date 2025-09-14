أكثر من 100 ألف شخص يشاركون في احتجاج لليمين المتطرف في لندن

جذبت مسيرة في لندن نظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون ما يربو على 110 آلاف شخص وخرجت عن السيطرة، اليوم السبت، حيث اشتبكت مجموعة صغيرة من مؤيديه مع رجال الشرطة الذين كانوا يفصلون بينهم وبين مظاهرة مناوئة.

وذكرت شرطة العاصمة أنه تم لكم عدة رجال شرطة وركلهم وضربهم بزجاجات رشقها أشخاص على حواف مسيرة "وحدوا المملكة". وتم إرسال تعزيزات من رجال شرطة يرتدون الخوذ ويمسكون بالدروع لدعم الألف شرطي المتواجدين للتأمين.

وأصيب 26 شرطيا، تعرض أربعة منهم لإصابات خطيرة، من بينها كسور في الأسنان وارتجاج في المخ واشتباه في كسر الأنف وإصابة بالعمود الفقرى. وذكرت الشرطة أنه تم القبض على 25 شخصا على الأقل على خلفية مخالفات مثل الفوضى العنيفة والاعتداءات والإضرار الإجرامي وما زال التحقيق متواصلا.

وقال مات تويست مفوض الشرطة المساعد: "لا شك في أن العديد من الأشخاص جاءوا لممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج، لكن كان هناك العديد ممن جاءوا بنية العنف. لقد واجهوا رجال الشرطة وانخرطوا في الاعتداء الجسدي واللفظي وبذلوا جهدا حثيثا لخرق السياجات الأمنية المفروضة لإبقاء الجميع بأمان".