البنك المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سيبقي على أسعار الفائدة في منطقة اليورو بدون تغيير، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع – الذي يعد بالغ الأهمية بالنسبة للبنوك والمدخرين - عند نسبة 2%.

وكان المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، أبقى أيضا على أسعار الفائدة ثابتة في آخر قرار له في يوليو الماضي، لعدة أسباب أهمها حالة الغموض الاستثنائية فيما يتعلق بالنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب ما أكدته رئيسة البنك المركزي الأوروبي آنذاك، كريستين لاجارد.

وتواجه أوروبا في الوقت الحالي، أزمة حكومية في فرنسا، ناتجة عن إجراءات التقشف المقررة، وسط قلق بالغ من أن تخرج مستويات الدين في فرنسا، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، عن نطاق السيطرة.