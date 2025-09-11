يهود ألمانيا يدينون استبعاد قائد أوركسترا إسرائيلي من مهرجان موسيقى بلجيكي

أعلن المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، أن إلغاء دعوة قائد الأوركسترا الإسرائيلي لاهاف شاني من قِبَل مهرجان موسيقي في بلجيكا، يعد هجوما على القيم الديمقراطية الأساسية والتنوع الثقافي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال رئيس المجلس جوزيف شوستر: "من يستبعد فنانا أو يشوه سمعته؛ بسبب جنسيته أو ديانته اليهودية، فإنه يدوس بأقدامه على قيم نظامنا الديمقراطي الحر".

وانتقد شوستر، تأييد مسئولي السياسة الثقافية في مدينة جنت البلجيكية لهذا القرار.

وقال إن "التبرير بأن المراد هو الحفاظ على سَكينة المهرجان يمثل إشارة خطيرة، إذ سيتعين على الفنانين اليهود أو الإسرائيليين على ما يبدو أن يقدموا تبريرات سياسية أولا كي يُسمح لهم بالمشاركة في الحياة الثقافية".

وأضاف أن حرية الفن لا يجوز أن تُمنح بشكل انتقائي – "ولا سيما على أساس الأصل أو الدين".

وكان مهرجان فلاندرز في جنت، ألغى في اللحظة الأخيرة مشاركة أوركسترا ميونخ الفيلهارمونية مع قائدها الرئيسي المعين شاني قبل الحفل المقرر في 18 سبتمبر الجاري.

وبرر المهرجان، قراره بأن شاني، المولود في تل أبيب، يشغل أيضًا منصب المدير الموسيقي لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية، وبأنه لم ينأ بنفسه بما يكفي عن "نظام الإبادة الجماعية في تل أبيب".