التعليم: إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الدواء بالشراكة مع إيطاليا

كشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل مشروع إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الدواء في مناطق حلوان والعبور وبرج العرب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتأهيل خريجين يتوافقون مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن اختيار هذه المواقع جاء لارتباطها بكبرى شركات صناعة الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعداد طلاب يمتلكون المهارات العلمية والعملية اللازمة، بما يتيح لهم الحصول على فرص عمل مجزية فور التخرج، مع إمكانية استكمال دراستهم للحصول على بكالوريوس تكنولوجي بعد سنتين فقط.

وأضاف أن التجربة المصرية تستند إلى شراكة مع إيطاليا، التي تُعد الدولة الثالثة عالميًا في صناعة الدواء، حيث يركز التعاون على تطبيق أحدث المناهج ونظم التدريب، بما يتيح للطلاب الحصول على تعليم مزدوج يجمع بين الجانب المصري ونظيره الإيطالي.

وأكد أن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية تشرفان على إعداد المناهج الدراسية وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة، بما يضمن تأهيل خريجين قادرين على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعات الدوائية.

وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة غير مسبوقة، إذ سيحصل الطالب لأول مرة على شهادتين معتمدتين، إحداهما من الجانب المصري والأخرى من الشريك الإيطالي، ما يعزز من فرص العمل داخل مصر وخارجها.