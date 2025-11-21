إسرائيل تشكل فريقا وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن أن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" قرر تشكيل فريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الهيئة: "قرر الكابينت في اجتماعه الذي عُقد الليلة الماضية تشكيل فريق وزاري مصغر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع".

وتابعت: "يضم الفريق المصغر من بين وزراء آخرين وزراء الخارجية جدعون ساعر، والعدل ياريف ليفين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير".

ولم تحدد هيئة البث الخطوات التي ستشملها المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حماس" إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أمريكي على مدى عامين منذ 8 أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

إلا أن إسرائيل ترتكب العديد من الخروقات أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وماا تزال تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما ترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية رفات الأسرى الإسرائيليين، فيما أكدت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

وفي المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومن بين أبرز الخطوات التي سيتم تطبيقها في المرحلة الثانية: نشر قوة استقرار دولية في غزة.

والثلاثاء الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يتضمن تشكيل قوات استقرار دولية للانتشار في غزة ومجلس سلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة الأمور في غزة لمرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام 2027.​​​​​​​