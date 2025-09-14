الاتحاد الأوروبي يعرب عن استيائه من انتهاك روسيا أجواء رومانيا

كايا كالاس: استمرار هذا التصعيد المتهور يهدد الأمن الإقليمي

أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، الأحد، عن استيائها من انتهاك الطائرات المسيرة الروسية للمجال الجوي الروماني بعد بولندا، مؤكدة أن "استمرار هذا التصعيد المتهور يهدد الأمن الإقليمي".

وفي تدوينة نشرتها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية،، أشارت كالاس إلى أن الخطوة الروسية تشكل "انتهاكا لا يمكن قبوله" لسيادة رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت كالاس إن "استمرار هذا التصعيد المتهور يهدد الأمن الإقليمي".

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية رصد طائرة مسيرة روسية في المجال الجوي للبلاد بالقرب من حدود أوكرانيا.

كانت بولندا قد أعلنت في 10 سبتمبر الجاري أنها أسقطت طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي مرارًا خلال هجمات روسيا على أهداف في أوكرانيا.

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت هجمات مكثفة على أهداف عسكرية في أوكرانيا، ولكن لم يتم استهداف المنشآت في بولندا خلالها.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.