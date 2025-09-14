قطر: انعقاد القمة العربية الطارئة في هذا التوقيت يعكس التضامن مع الدوحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "القمة الطارئة التي تعقد غدًا ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم".

وانطلق عصر اليوم الأحد اجتماع مغلق في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدًا للقمة العربية الإسلامية الطارئة غدًا الاثنين، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي.

وذكر الأنصاري في تصريحات له أن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة غدًا تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر في مواجهة "الاعتداء الغاشم والجبان" الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح رشدي أن انعقاد القمة في قطر "يؤكد رفض العرب والمسلمين لهذا السلوك العدواني غير المسبوق، ويعبر عن وقوفهم صفًا واحدًا إلى جانب الدوحة في دفاعها عن سيادتها وصون أمنها".