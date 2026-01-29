متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة إلى 79 عاما خلال عام 2024- في أعلى مستوى في التاريخ الأمريكي.

يشار إلى أن ارتفاع متوسط العمر لا يرجع فقط إلى انحسار جائحة كورونا، ولكن أيضا لتراجع معدلات الوفاة بسبب مسببات الوفاة الرئيسية في البلاد، والتي تشمل أمراض القلب والسرطان وتناول جرعات مفرطة من المخدرات.

كما توقعت الإحصاءات الأولية استمرار التحسن خلال عام 2025.

وقال روبرت اندرسون، من المركز الوطني للإحصاءات الصحية بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، الذي أصدر بيانات 2024 اليوم الخميس" إنها أنباء جيدة للغاية".

وعلى مدار عقود، ارتفع متوسط العمر المتوقع في أمريكا ولو بنسبة قليلة على الأقل سنويا بفضل التقدم الطبي وإجراءات الصحة العامة.

وخلال عام 2024، لقى 07ر3 مليون شخص حتفهم، وهو أقل بواقع 18 ألف شخص مقارنة بعام 2023. وتراجعت معدلات الوفاة بين جميع أفراد الفئات العرقية وبين الرجال والنساء.