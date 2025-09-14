صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على بيرنلي في البريميرليج

اقتنص ليفربول فوزًا مهمًا أمام مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء أداء ليفربول باهتًا على مدار شوطي المباراة، مع غياب الفرص الحقيقية على المرمى، ولم يظهر محمد صلاح بالمستوى المأمول، في ظل تراجع بيرنلي معظم فترات اللقاء إلى نصف ملعبه.

وفي الشوط الثاني ازدادت إثارة المباراة بعد طرد لاعب بيرنلي ليسلي في الدقيقة 84، ليكمل فريقه المواجهة منقوص العدد. واستغل ليفربول النقص العددي، لينجح محمد صلاح في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 95 من ركلة جزاء، لتنتهي المواجهة بانتصار "الريدز" بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط في المركز الـ17.