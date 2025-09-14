طلائع الجيش يهزم مودرن سبورت في الدوري

حقق طلائع الجيش فوزًا مهمًا للغاية على حساب ضيفه مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويدين طلائع الجيش بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه التوجولي إسماعيل أورو أجورو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، نفذها باتقان في الدقيقة 32 من عمر المواجهة.

ولعب حكم المباراة 10 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني للمباراة، ولكن دون تغيير في النتيجة، رغم محاولات مودرن سبورت لإدراك التعادل.

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة الثامنة ليتقدم للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 10 في المركز الرابع.

وحقق طلائع الجيش انتصاره الثاني في الموسم الحالي، تحت قيادة هيثم شعبان، مقابل تعادلين وهزيمتين في مبارياته الست حتى الآن، فيما تلقى مودرن سبورت هزيمته الثانية مقابل تعادل وحيد و3 انتصارات.