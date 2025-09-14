 طلائع الجيش يهزم مودرن سبورت في الدوري - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 7:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

طلائع الجيش يهزم مودرن سبورت في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 7:06 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 7:13 م

حقق طلائع الجيش فوزًا مهمًا للغاية على حساب ضيفه مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويدين طلائع الجيش بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه التوجولي إسماعيل أورو أجورو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، نفذها باتقان في الدقيقة 32 من عمر المواجهة.

ولعب حكم المباراة 10 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني للمباراة، ولكن دون تغيير في النتيجة، رغم محاولات مودرن سبورت لإدراك التعادل.

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة الثامنة ليتقدم للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 10 في المركز الرابع.

وحقق طلائع الجيش انتصاره الثاني في الموسم الحالي، تحت قيادة هيثم شعبان، مقابل تعادلين وهزيمتين في مبارياته الست حتى الآن، فيما تلقى مودرن سبورت هزيمته الثانية مقابل تعادل وحيد و3 انتصارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك