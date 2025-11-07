الكويت تدعو إلى تعزيز الآليات الأممية لرصد ظاهرة الإسلاموفوبيا

دعت دولة الكويت إلى تعزيز آليات الأمم المتحدة لرصد ظاهرة الإسلاموفوبيا ومتابعة مظاهر الكراهية ضد المسلمين، مؤكدة دعمها الكامل لجهود المقررين الأمميين الخاصين بشأن مكافحة جميع أشكال التمييز والكراهية.

جاء ذلك في بيان ألقته الملحق الدبلوماسي بالوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبير المذن، مساء أمس الخميس أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال مناقشة بند (القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت المذن إن "دولة الكويت تؤمن بأن التنوع الإنساني مصدر قوة لا انقسام، وأن احترام الاختلاف هو السبيل لتحقيق التماسك والسلام"، لافتة إلى أن الكويت تحتضن على أراضيها أكثر من 170 جنسية في نسيج إنساني متآلف يجسد قيم التسامح والعدالة.

وحذرت في هذا الصدد من تصاعد مظاهر (الإسلاموفوبيا) وخطابات الكراهية الدينية، التي تؤدي إلى تنامي القلق بشكل بالغ لما تمثله من تهديد للنسيج الاجتماعي وتقويض لقيم الاحترام الإنساني.

وثمنت المذن جهود مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، نازلة غانية، في تسليط الضوء على الارتفاع المقلق في مظاهر الكراهية ضد المسلمين، وما ورد في تقاريرها الأخيرة من أن (الإسلاموفوبيا) تعد اليوم "أسرع أشكال التمييز الديني نمواً على مستوى العالم".

وختمت الملحق الدبلوماسي كلمتها بترحيب دولة الكويت بتعيين ميغيل موراتينوس مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لمكافحة (الإسلاموفوبيا)، معربة عن أملها بأن يسهم ذلك في ترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الشعوب والأديان.