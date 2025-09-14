 الزمالك يتغزل في نجمه البرازيلي «لا أحد يوقف خوان» - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 7:39 م القاهرة
الزمالك يتغزل في نجمه البرازيلي «لا أحد يوقف خوان»

أمير نبيل
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 7:03 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 7:03 م

استمر نادي الزمالك في الإشادة بما قدمه نجمه البرازيلي جوان بيزيرا والذي تألق في الفوز على المصري البورسعيدي بالدوري.

وفاز الزمالك 3-0 على المصري ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.

ونشر الزمالك عبر حسابه على "إكس" صورا من تألق بيزيرا، الذي صنع الهدف الثاني للفريق، والذي سجله القائد عمر جابر، وعلق النادي: "محاولات كثيرة، والنتيجة واحدة.. لا أحد يوقف خوان".

وكان بيزيرا قد انضم للزمالك قبل بداية الموسم قادما من أولكسندريا الأوكراني، حيث سجل هدفا مع الفريق كان في مرمى مودرن سبورت، كما صنع هدفا، وقدم أدوارا مهمة في انتصارات الأبيض الأخيرة.


