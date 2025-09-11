قطر تنفي ادعاء أكسيوس بشأن إعادة تقييم الشراكة الأمنية مع واشنطن: محاولة فاشلة لدق إسفين بين البلدين

نفت قطر، مساء اليوم الخميس، ما ورد بتقرير موقع «أكسيوس» الأمريكي، بشأن إعادة الدوحة تقييم شراكتها الأمنية والدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مكتب الإعلام الدولي في قطر، في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن ما أورده تقرير الموقع الأمريكي – نقلًا عن مصدر لم يذكر اسمه - ادعاء كاذب بشكل قاطع.

ووصف الادعاء بأنه «محاولة واضحة وفاشلة لدق إسفين بين قطر والولايات المتحدة، من قِبَل بعض الأشخاص الذين يستفيدون من الفوضى في المنطقة، ويعارضون السلام».

وشدد على أن «الشراكة الأمنية والدفاعية بين قطر والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، وتستمر في النمو».

وأضاف البيان: «لقد دعم بلدينا بعضهما البعض لسنوات عديدة، وسوف نواصل العمل معًا لتعزيز السلام والاستقرار العالميين».

Statement from the International Media Office of the State of Qatar in response to false claims in American media. pic.twitter.com/J5mJWcTzkJ — Qatar's International Media Office (@IMO_Qatar) September 11, 2025

وفي وقت سابق، قال «أكسيوس»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزامًا بعدم مهاجمة قطر مجددًا، وذلك بعد الهجوم على قادة حماس في الدوحة، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان للموقع.

وصرح مصدر مقرب من ترامب لموقع «أكسيوس»، أن طريقة تعامل نتنياهو ومستشاره السياسي رون ديرمر، مع القضية «كانت تذكيرًا مزعجًا» بالسلوك الذي أدى إلى خلاف مع ترامب في ولايته الأولى.

ووفقًا لمسئولين أمريكيين، أجرى ترامب مكالمتين هاتفيتين مع نتنياهو يوم الثلاثاء، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وبحسب مصدرين مطلعين، قال ترامب لنتنياهو: «هذا غير مقبول.. أطالبك بعدم تكراره».

وقال مسئول أمريكي سابق إن رئيس الوزراء القطري، أبلغ مسئولين أمريكيين أنه يعتبر ما حدث «خيانة» من إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، أبلغ آل ثاني مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أن الدوحة ستجري تقييمًا معمقًا لشراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة، وربما تجد «شركاء آخرين» قادرين على دعم أمنها إذا لزم الأمر، وفقًا لمصدر مطلع.