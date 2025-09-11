صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد تسلل طائرة درون من اليمن

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار تدوي في جنوب وادي عربة بعد رصد تسلل طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن.

وأضافت الجبهة الداخلية أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة بير أورا قرب مطار رامون جنوب إسرائيل إثر رصد طائرة بدون طيار، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من إسقاط الطائرة وانتهاء الحدث.

وهزت انفجارات عنيفة مواقع متفرقة في اليمن، أمس الأربعاء، إثر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وتعليقا على الضربات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "قبل بضعة أيام قمنا بتصفية معظم أعضاء حكومة الحوثي الإرهابية، وردا على ذلك قام الحوثيون قبل يومين باستهداف مطار رامون"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "هذا لم يحبطنا ولم يردعنا. لقد ضربناهم اليوم من الجو مرة أخرى، ضربنا مواقعهم الإرهابية، قواعد إرهابية بها الكثير من الإرهابيين وأيضا مواقع أخرى. سنستمر في بتوجيه ضرباتنا لكل من يضربنا، كل من يهاجمنا سنصل إليه".