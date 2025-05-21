استشهاد وإصابة شخصين في هجوم بمسيرة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد شخص وأصيب آخر في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، لجرافة في بلدة ياطر في جنوب لبنان.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة ياطر - قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

وأعلن رئيس بلدية بلدة ياطر خليل كوراني في تصريح لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "مسيرة شنت غارةً أدت إلى استشهاد علي حسن عبد اللطيف سويدان بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته "البوكلين" من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة".

كما ألقت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الأربعاء 4 قنابل على منطقة "العين" شرق بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله".

ونفذ الطيران الحربي والاستطلاعي الاسرائيلي طلعات جوية بعد ظهر اليوم في أجواء القطاعين الغربي والأوسط على مستويات متوسطة وفي أجواء مناطق عدة لا سيما القرى الحدودية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم سيارةً على طريق الحوش - عين بعال في جنوب لبنان، وأدت إلى مقتل شخص.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية التي " استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.









