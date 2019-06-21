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انطلاق المؤتمر السنوي الـ34 لقسم الأمراض الجلدية بجامعة طنطا

علاء شبل
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 12:45 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 12:45 ص

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الـ43 لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة طنطا ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والدكتور مصطفي الشيخ نائب الجامعة للدراسات العليا والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.

وأعرب سبع، عن سعادته بإقامة المؤتمر الذي يأتي تتويجًا لعطاء قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالجامعة ، والذي يعمل دائمًا على متابعة الجديد في هذا المجال بما يمتلكه من كوادر متميزة، وسعيه نحو اكتشاف طرق التشخيص الحديثة في مختلف الأمراض الجلدية سواء المنتشرة أو غير المنتشرة.

وقال الدكتور السيد هويدي، رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يتضمن عدة أهداف رئيسية، تأتى على رأس أولوياتها بحث ومناقشة الجديد فى مجال الأمراض الجلدية برؤية مستقبلية لتعظيم الاستفادة من التطورات العلمية والعلاجية في هذا المجال.


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