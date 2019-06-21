تقارير: مخاوف إسرائيلية من عدم رد واشنطن على طهران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود مخاوف لدى كبار المسؤولين فى الجيش الإسرائيلى من أن عدم وجود رد عسكري من الولايات المتحدة على إسقاط إيران لطائرتها سيشجع طهران على المزيد من الخطوات.

وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يعتقدوا أن ما دفع إيران نحو "أعمالها الأخيرة في الخليج" كان قناعتها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تفادي نزاع عسكري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن "هناك مخاوف من إيران قد توعز لأدواتها في غزة ولبنان أو سوريا بمهاجمة إسرائيل من أجل إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة بأن أي عمل عسكري ضد إيران سيؤدي إلى صدام أكبر في المنطقة".

وأضافت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع التصعيد في الخليج وتخشى من احتمال محاولة طهران جر إسرائيل إلى هذه المواجهة بواسطة تصعيد على الحدود مع لبنان او قطاع غزة، وأن قوات الأمن الإسرائيلية تستعد لاي احتمال".

كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن تل أبيب قلقة من التردد الأمريكي في الرد الحاسم على إيران".

وأضاف المصدر أن "البعض في تل أبيب يشعر بالقلق من أن إيران ستفسر عدم الرد، على أنه عدم استعداد للانخراط في العمليات العسكرية ضدها، ما سيجعلها أكثر عدوانية في المنطقة، وسيشجعها على تنفيذ هجمات، وسيؤثر ذلك على مصداقية واشنطن في المستقبل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها "لوقف العدوان الإيراني"، على حد قوله.