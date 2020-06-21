محافظ الدقهلية يشرف على دخول الطلاب والطالبات للجان امتحانات الثانوية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات في المنصورة؛ للاطمئنان على حسن سيرها وانتظام أداء الامتحانات وتوفير كل المستلزمات.

وقام محافظ الدقهلية بنفسه بالإشراف على دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمنع انتظار الطالبات والطلاب خارج اللجان، وإنهاء كل الإجراءات الاحترازية بالداخل لتوفير الراحة للطلاب والطالبات في كل اللجان، وتابع إجراءات التعقيم والوقاية المقدمة للطالبات قبل دخول لجان الامتحانات.

واطمأن محافظ الدقهلية على حسن تأمين اللجان ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ، ووجه بتذليل كل العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وضمان الشفافية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

وكلف محافظ الدقهلية، بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأن تكون على اتصال مستمر للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

وجدد مختار التأكيد على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكل اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفير جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان، مشددا على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وهيئة الإسعاف.

تجدر الإشارة إلى أن 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، منهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 152 لجنة، بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصه، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وأن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبا وطالبة في اللجنة الواحدة.